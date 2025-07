La sicurezza stradale si può insegnare anche a scuola. E quando il docente è un big, tutto diventa ancora più facile ed efficace. Con questa convinzione l’amministrazione comunale di Lissone ha deciso di firmare un accordo con Alessio Tavecchio per l’anno scolastico 2025/26. Il suo nome dice già molto. Persona ben nota non solo in Brianza per l’attività educativa che svolge con i più giovani proprio per insegnare ad avere atteggiamenti consapevoli quando si è alla guida di qualche veicolo.

Lissone: Alessio Tavecchio testimonial nelle scuole per la sicurezza stradale, chi è

Tavecchio non è una persona che ha bisogno di un biglietto da visita da lasciare ai suoi interlocutori. Per lui parla la sua storia: cavaliere con merito della Repubbica italiana, ha ricevuto anche il Melvin Jones Fellow (il prestigioso riconoscimento del Lions Club International), il premio al merito civile Dino Villani, il Lions d’Oro, il premio Isimbardi della provincia di Milano. Al suo attivo, finora, migliaia di conferenze dal vivo ma anche alla radio e alla televisione. Già, per lui parla la storia. È quello di un uomo che si è ritrovato di colpo su una sedia a rotelle in seguito a un tremendo incidente avuto il 5 dicembre 1993. Per molti l’inizio della depressione e di una nuova vita di dolore e rimpianti. Per lui una vera e propria rinascita, una trasformazione totale.

Ha superato l’idea della sedia a rotelle diventando un campione paralimpico di nuoto (vincitore agli italiani e poi presente agli europei e alle olimpiadi di Atlanta). Il suo vero capolavoro, tuttavia, è lontano dalla piscina: decide di portare la sua testimonianza in tutta Italia, raggiungendo scuole e aziende. Con la sua attività parla direttamente a circa 20mila persone all’anno. Chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo è rimasto a bocca aperta: nato per essere trascinatore, non si ferma davanti a nessun ostacolo, strappa applausi a scena aperta in ogni occasione per la sua genuinità e per un messaggio che senza troppi giri di parole raggiunge facilmente i suoi ascoltatori.

Lissone: Alessio Tavecchio testimonial nelle scuole per la sicurezza stradale, gli incontri in programma

Per la fortuna di Lissone ha già avuto modo di intervenire anche in città per incontrare i ragazzi. L’esperienza è stata giudicata in modo più che positivo, anzi entusiasta. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di servirsi ancora della sua testimonianza e della sua capacità di dialogo per organizzare altri 18 incontri nei tre istituti superiori presenti in città. In particolare 12 incontri si svolgeranno all’istituto Meroni, 4 sono previsti all’istituto Enriques, mentre altri 2 sono programmati al liceo Parini. Avere a disposizione Tavecchio, soprattutto per un numero così elevato di incontri, è stato davvero un colpaccio. Richiestissimo ovunque, è un valore aggiunto per trasmettere qualcosa ai ragazzi. Travolgente, lascerà di sicuro qualcosa in ognuno dei ragazzi portando la sua testimonianza diretta. Di una cosa si può essere certi già fin d’ora: non sarà il discorso di un oratore qualunque, quando c’è Tavecchio è scuola di vita.