Importante e intensa commemorazione all’istituto agrario Castiglioni di Limbiate: nella giornata della Legalità, la scuola, autorità civili, religiose e militari, hanno ricordato l’ambasciatore limbiatese Luca Attanasio (che proprio venerdì 23 maggio avrebbe compiuto 48 anni), il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, rimasti uccisi durante una missione umanitaria in Congo. Presso l’area Magici Frutti dell’istituto Castiglioni, dove 4 anni fa venne piantato un corbezzolo in loro onore, pianta simbolo del tricolore, venerdì 23 maggio, contestualmente l’anniversario della strage di Capaci (sono passati 33 anni), sono stati ricordati i due giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (la strage di via D’ Amelio è avvenuta il 19 luglio 1992). In ricordo dei due giudici la scuola ha ricevuto nel 2023 dai carabinieri forestali la talea dell’albero di Falcone (che sta crescendo rigogliosa).

Giornata della Legalità: commemorato anche Giovanni Falcone

Gli ospiti della giornata (Michelangelo Salerno)

Sono intervenuti alla cerimonia, oltre a studenti e docenti, la dirigente scolastica, Salvatore Attanasio, don Massimo, lo scultore Dario Brevi, la vicesindaco Agata Dalò, la giornalista Giusy Baioni, le due docenti Lia Mantegazza e Patrizia Zafferami. L’ambasciatore limbiatese Luca Attanasio, assassinato in Congo il 22 febbraio 2021 è stato ricordato con grande commozione ancora una volta. L’istituto Castiglioni di Limbiate ha onorato la sua memoria insieme all’altro servitore dello stato Giovanni Falcone, assassinato mentre svolgeva il suo dovere. Una cerimonia semplice, ma intrisa di sentimento. Presenti anche amici del diplomatico, ma soprattutto studenti dell’istituto ai quali si è voluto trasmettere i valori del limbiatese. La giornalista Giusy Baioni ha fatto il punto della situazione sulle indagini che la magistratura sta conducendo per arrivare alla verità.