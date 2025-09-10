La pioggia scava una buca sotto i binari: interrotta la linea Lecco-Molteno-Monza-Milano

La linea ferroviaria Lecco–Molteno–Monza–Milano è interrotta, con possibili variazioni di percorso e cancellazioni dei treni, a causa dei danni causati dal maltempo nel Lecchese. L’interruzione è scattata dopo che a Bulciago la pioggia ha scavato sotto i binari lasciandoli sospesi. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno bloccato la circolazione di un convoglio in arrivo, evitando così potenziali, pericolosi, deragliamenti.

Maltempo nel Lecchese, provvidenziale intervento dei vigili del fuoco a Bulciago

Impegnati in vari comuni della provincia di Lecco per allagamenti hanno scoperto che l’acqua, caduta in maniera copiosa, aveva eroso la massicciata ferroviaria scavando una profonda buca sotto i binari ferroviari. Scattato l’allarme, sempre i vigili del fuoco hanno fatto fermare un treno in arrivo, con studenti e pendolari, pochi metri prima della voragine. La circolazione è stata quindi temporaneamente sospesa e attivato un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Costa Masnaga e Besana Brianza. Problemi anche sulla superstrada 36 Valassina che di è allagata tra Suello e Civate.