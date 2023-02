La biblioteca di Vimercate dà i numeri da record del 2022

La biblioteca di Vimercate compie 30 anni e festeggia chiudendo il 2022 con numeri pre pandemia. Nei giorni scorsi l’assessore con delega alla Promozione della città, Elena Lah, ha presentato in giunta il bilancio consuntivo delle attività che hanno animato la civica nel corso dell’anno appena trascorso.

La biblioteca di Vimercate e la sua attività

Numeri che dimostrano a un ritorno all’attività pre-pandemica, con alcuni aspetti in importante crescita. Nei 301 giorni di apertura in tutto sono stati 116.247 cittadini ad essere passati per la civica e sono stati 104.477 i prestiti tra libri, dvd, periodici e giochi compresi quelli nella piattaforma MLOL; pochi meno del 118.244 del 2019. In notevole aumento è stata invece l’offerta di iniziative che, rispetto al 2019, si è quadruplicata con oltre 255 appuntamenti dedicati a lettura, ai libri, alla conoscenza della cultura contemporanea e storica. Tra queste: 6 letture teatralizzate tra cui gli aperitivi letterari, 10 Diari di viaggio, 15 Cineforum della biblioteca, 2 conferenze d’arte, 11 appuntamenti con la letteratura, 2 appuntamenti con la musica, 3 concerti, 11 appuntamenti con “Arcturus” tra filosofia e scienza.Il 2022 ha portato anche due novità: l’organizzazione dell’UTL Università del Tempo Libero cittadina con 505 iscritti, 17 corsi attivati e 200 ore di lezione e la qualifica di “Presidio Nati per leggere”.

La biblioteca di Vimercate e la soddisfazione di Elena Lah

“Questo ritorno così rapido a quella che era la vita della Biblioteca pre-pandemica rivela la necessità e l’importanza di questo luogo e delle sue attività per i fruitori, ma anche che il grande lavoro di resistenza svolto dai bibliotecari anche nei momenti più difficili ha permesso di tenere alta la qualità e la presenza del servizio.” Afferma l’assessora Elena Lah “255 eventi in un anno la attestano come riferimento indiscusso delle attività culturali, che sono in grande crescita, e ci spingono ulteriormente verso un ripensamento espansivo di spazi e attività”.Novità sono previste anche quest’anno per festeggiare nel migliore dei modi possibili il compleanno a cifra tonda. L’amministrazione ha fatto saper di aver avviato un percorso di ridefinizione e riprogettazione della struttura dell’attuale biblioteca “Un cammino che ha già mosso i suoi primi passi con l’individuazione di professionisti esterni che affiancheranno l’Amministrazione e la Biblioteca nella definizione di un progetto di fattibilità tecnico- economica con il quale andare alla ricerca dei finanziamenti”. Questo processo sarà aperto alla partecipazione della cittadinanza, associazioni e istituzioni pubbliche “per la definizione delle scelte più appropriate alle esigenze di Vimercate”.