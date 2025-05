“Orgoglio” per una manifestazione che “rinsalda i legami internazionali“. Il capogruppo della Lega in Regione, il brianzolo Alessandro Corbetta, commenta così l’arrivo in Brianza della manifestazione Italian Raid Commando respingendo la preoccupazione di quanti hanno riservato critiche e preoccupazione per l’iniziativa.

Italian Raid Commando in Brianza, Corbetta (Lega): «Attività utili a rafforzare legami internazionali»

«Sono profondamente orgoglioso del fatto che Regione Lombardia, insieme al Ministero della Difesa e alle Province di Monza e Lecco, abbia scelto di patrocinare un importante evento internazionale quale è l’Italian Raid Commando ed è un valore che si organizzi proprio nella nostra Brianza – ha commentato – Trovo assurdo e desolante che alcune forze politiche di sinistra con le loro associazioni di contorno vogliano far passare a tutti i costi come ‘propaganda bellica’ un’iniziativa che si svolge ordinatamente da ben 37 anni sotto l’egida dell’UNUCI Lombardia, cioè dei nostri ufficiali in congedo, riunendo militari di diversi paesi che imparano a conoscersi e a mettersi alla prova in gare di addestramento, resistenza, orientamento e operazioni tattiche. Si tratta di polemiche del tutto fuori luogo, fomentate da chi cerca visibilità e alimenta il pregiudizio ma non conosce nulla di questo evento. Sono convinto che queste attività siano utili a rafforzare i legami internazionali e ricordare a tutti che gli uomini in divisa svolgono con onore un prezioso servizio di protezione dei cittadini, anche con compiti di polizia internazionale e di protezione civile».