Internet down: ecco perché numerosi siti e app non funzionano

Un guasto “in mezzo” alla rete e metà internet va ko. È la situazione registrata da migliaia di utenti dalle 13 circa di martedì 18 novembre, in Italia e nel mondo: il problema riguarda Cloudflare, che è una società che si occupa di sicurezza del traffico di numerosi siti web come protezione tra i server e i visitatori: il down riguarda gran parte dei portali e applicazioni che usano il servizio. Tra questi ci sono X, OpenAI e Spotify, ma anche – ed è la parte che interessa la maggior parte gli utenti – i servizi degli internet provider più utilizzati. Segnalazioni riguardano Tim, Vodafone, Wind, Iliad, Fastweb.

“Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe avere un impatto su più clienti e lo sta analizzando – ha scritto l’azienda sul proprio sito web alle 13 italiane, le agenzie riportano che la criticità è emersa intorno alle 12.45 – Stiamo lavorando per comprendere appieno l’impatto e ridurre le conseguenze”.