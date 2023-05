Inter club “Black & Blue Legend” di Brugherio premiato a San Siro dalla società nerazzurra

Inter Club “Black & Blue Legend” Brugherio premiato a San Siro dalla società nerazzurra presieduta da Steven Zhang per “essersi contraddistinto per le iniziative benefiche organizzate.”

Una serata di gol e di festa quella che ha coronato sabato 13 maggio allo stadio Meazza la partita speciale Inter Club che ha celebrato un nuovo primato nella storia del Centro Coordinamento: i 154.008 soci nel mondo e la migliore stagione in assoluto dalla nascita del progetto Inter Club. In occasione di Inter-Sassuolo sono state diverse le attività organizzate per i soci.

Al Club la maglia celebrativa “Brugherio Charity Heroes”

Le attività dedicate sono state distribuite prima, durante e dopo la vittoria nerazzurra: all’intervallo gli oltre 71.000 tifosi presenti sugli spalti hanno applaudito i migliori club della stagione premiati con gli Inter Club Awards dal vice presidente Javier Zanetti e dal Ceo Corporate Alessandro Antonello: a ricevere i riconoscimenti gli Inter Club più grandi d’Italia e all’estero, Pesaro e Albania, Belli de Roma per la crescita e i miglioramenti raggiunti e un club brianzolo, quello di Brugherio, premiato per le iniziative benefiche organizzate. “Brugherio Charity Heroes”, questa la scritta che campeggia sulla maglia celebrativa nerazzurra donata al club sorto nel 2010.