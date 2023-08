Incendio in appartamento a Meda, soccorsi e residenti in strada

Ci sono volute più di due ore a Meda per dichiarare conclusa l’emergenza per un incendio in appartamento. È successo nella serata di mercoledì in un condominio nella zona di largo Europa. L’allarme è scattato intorno alle 20, sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco da Seregno, Bovisio Masciago e Lazzate e l’ambulanza per alcuni residenti che hanno respirato il fumo.

Incendio in appartamento a Meda, soccorse quattro persone

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’appartamento da cui è partito l’incendio e i residenti, che avevano seguito le operazioni di spegnimento dalla strada, hanno potuto fare ritorno nelle loro case. Soccorsi dal 112, i residenti nell’a casa’abitazione coinvolta e due vicini che alla fine hanno deciso di non andare in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.