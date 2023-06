Happening di Circolo Clandestino a Brugherio: filo conduttore il tema dell’educazione

Il tema dell’educazione fa da filo conduttore all’Happening organizzato a Brugherio, all’area delle feste di via Aldo Moro, dal Circolino Clandestino che per l’edizione 2023 ha scelto come motto la riflessione di Pier Paolo Pasolini: «Se qualcuno ti ha educato può averlo fatto solo con il suo essere, non con le sue parole”.

Brugherio: kermesse all’area delle feste di via Moro

La kermesse, iniziata venerdì 9 giugno, proseguirà sabato 10 e domenica 11 tra incontri, dibattiti e le sfide del torneo di calcio a cinque. Sabato, alle 16.45, il chirurgo Filippo Ciantia e la responsabile dei progetti dell’Avsi Lucia Castelli si confronteranno sull’educazione alla pace accompagnati idealmente dalla figura di padre Pietro Tiboni. Alle 18.30 presidi e insegnanti accenderanno i riflettori sull’emergenza educativa e sulla necessità di tornare a «scommettere e riscommettere sui giovani» convinti che «ai ragazzi vanno fatte richieste alte, addirittura eroiche». La serata proseguirà alle 21.30 con l’Happening dance party animato da @ilbrambilladj.

Brugherio, il dialogo della cooperativa sociale L’Imprevisto

La manifestazione riprenderà domenica alle 12.45 con la celebrazione della messa, alle 16.30 sarà possibile gustare un caffè con l’associazione Mongolfiera e alle 18.30 Silvio Cattarina, fondatore della cooperativa sociale L’Imprevisto, dialogherà sul rischio educativo i cui risultati non sono sicuri né meccanici in quanto gli insegnanti si consegnano «alla libertà dell’altro» che può rifiutare le loro proposte. Sia sabato che domenica le cucine apriranno alle 19.30.