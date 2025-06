Fenomeno Domi7League a Monza, pienone al centro sportivo e 1 milione di visualizzazioni social

Non ci sono più i tornei di una volta. E non poteva essere altrimenti: le manifestazioni calcistiche, anni fa, venivano propagandate soprattutto tra gli amici che si ritrovavano al bar o all’oratorio. Quelle attuali, invece, si promuovono specialmente sui canali social, a colpi di video di fasi di gioco e interviste. Vedere per credere ciò che sta succedendo al Centro sportivo de La Dominante, dove è alle battute finali il torneo Domi7League. Alla maratona calcistica hanno preso parte 24 formazioni di calcio a 7, distribuite in sei gironi. Siamo ormai arrivati all’ultima scrematura: venerdì 20 giugno, alle 22, sempre nell’impianto di via Ramazzotti, si affronteranno le finaliste: da una parte gli Stalloni, dall’altra parte i Pucchiacca.

Domi7League a Monza: fino a 500 spettatori giovanissimi e 1 milione di visualizzazioni su TikTok

Il torneo è stato seguitissimo: ogni serata si andava dai 300 ai 500 spettatori, con un’età media compresa tra i 18 e i 21 anni. Ma è ovviamente bassa pure l’età media dei giocatori. «Nemmeno noi – ammettono Roberto Stucchi e Piermassimo Colombo, rispettivamente presidente e vice presidente de La Dominante – ci aspettavano un successo così ampio. Siamo rimasti spiazzati». Il torneo dominantino viaggia forte sui social: su Instagram, per esempio, i followers sono 550 per 400mila visualizzazioni. Su TikTok, invece, le visualizzazioni hanno già superato quota un milione.

Domi7League a Monza, calcio e immagine: tre fotografi e un grafico in campo

Il regista di tutta l’operazione è Gherardo Borgonovo, 19 anni, ex giocatore delle giovanili dominantine, diplomato in amministrazione finanziaria e marketing. Gherardo ci mette del suo, ma può pure contare su diversi collaboratori. Tra questi, tre fotografi e un grafico. «Questa attività – precisa – mi riempie le giornate. Spero che un giorno possa diventare il mio lavoro. Mi piacerebbe appunto collaborare all’organizzazione di eventi sportivi. Qui posso contare su un buon staff». Talmente efficiente che alla «Domi» sono già pronti per partire con un altro torneo, battezzato 12 Ore: 24 compagini di calcio a 7 si sfideranno nell’arco di una sola giornata, sabato 28 giugno. Si parte alle 10 di mattina per chiudere alle 22. Le iscrizioni sono ormai chiuse. «I posti – conclude Gherardo – sono andati velocemente esauriti»