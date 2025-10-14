Farmacom, tutto come previsto (da noi): il seregnese Tofani alla presidenza

Tutto come previsto (da noi del Cittadino): dopo la riapertura del bando per il CdA la presidenza di Farmacom, la spa delle farmacie comunali di Monza, è andata al seregnese Riccardo Luigi Tofani che prende il posto di Vito Potenza. Come annunciato i membri del Consiglio di amministrazione della società, le cui quote sono per il 95% del Comune di Monza e le restanti appartenenti ai farmacisti monzesi, sono stati portati da 3 a 5. Due i componenti del CdA proposti dalla quota di minoranza: Luigi Via e l’uscente Vito Potenza, quest’ultimo eletto vice presidente. I tre restanti, compreso il presidente, sono espressi dal Comune.

Farmacom, Consiglio di amministrazione portato da 3 a 5 componenti

Il sindaco Paolo Pilotto, lo scorso luglio, interpellato in consiglio comunale a proposito dell’incremento dei componenti del CdA, ha detto che l’operazione sarebbe avvenuta «a parità di spese» in quanto saranno ridotte sia le indennità dei consiglieri sia quella del presidente. L’allargamento dell’organismo, aveva detto, dovrebbe aiutare la società ad affrontare il passaggio segnato dall’avvicendamento tra lo storico direttore generale, in pensione da maggio, e il nuovo.