Deve scontare 3 anni e mezzo, gli agenti della Questura lo trovano di notte in un albergo brianzolo

Ricercato perché deve scontare tre anni e mezzo di reclusione un uomo è stato trovato dagli agenti della Polizia di Stato di Monza in un albergo in Brianza e portato nel carcere di Monza. La brillante operazione degli uomini della Questura brianzola è avvenuta al termine di un controllo mirato. L’arresto è avvenuto nella notte del 28 novembre. Durante verifiche in un albergo brianzolo, attorno alle 2.30 è stata individuata la camera occupata dall’uomo, italiano, residente all’estero.

Monza, un italiano residente all’estero arrestato nella notte

Gli agenti lo hanno identificato e hanno accertato che a suo carico era stato emesso un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, con conseguente ripristino della carcerazione.

Accompagnato negli uffici della Questura, a Monza, è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici che ne hanno confermato formalmente l’identità e alla notifica del decreto riguardante l’esecuzione della pena. E’ stato quindi trasferito alla Casa Circondariale di Monza per dare esecuzione al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.