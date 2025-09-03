Desio, violento scontro con feriti: coinvolta un’auto dei carabinieri

Violento scontro, mercoledì 3 settembre, all’angolo tra via Manzoni e via Galeno, a Desio. Poco prima delle 10 una Fiat 500X e una Alfa Romeo Tonale dei carabinieri si sono urtate.

Ancora da capire con esattezza le cause del grave incidente. Rilevanti i danni alle due vetture. Lievi invece le ferite ad alcuni dei conducenti, tra i quali anche uno dei militari. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Desio, la polizia locale e l’auto medica del 118 di Monza. Rilievi in corso per capire esattamente le cause.