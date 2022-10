Desio: va dai carabinieri per chiedere dove sia un gommista, loro gli cambiano la ruota

Si era semplicemente presentato per chiedere un’informazione, cioè dove fosse un gommista o un meccanico che potesse aiutarlo per cambiare lo pneumatico, perché mentre viaggiava in auto aveva bucato il copertone: sono anziano, ha detto ai carabinieri di Desio, non ce la faccio a fare da solo.

I carabinieri cambiano la ruota: “Grazie a chi ha aiutato mio padre”

I carabinieri, quell’informazione, non gliel’hanno data. Piuttosto hanno preso gli attrezzi, il cric, quanto necessario e hanno cambiato loro la ruota con quella di scorta. “Vorrei ringraziare i due carabinieri che si sono prestati ad aiutare mio padre” ha scritto poi il figlio dell’uomo che era incappato nella foratura. “Purtroppo non abbiamo chiesto loro i nomi”. E ancora: “Essere al servizio del cittadino è anche farlo con piccoli gesti”. Per i due militari anche il ringraziamento pubblico dei vertici della compagnia dei carabinieri di Desio.