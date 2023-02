Coppia di pensionati visitata in casa dai ladri in via Asiago a Usmate

Ancora una famiglia visitata dai soliti ignoti. Questa volta a pagarne lo scotto è stata una coppia di pensionati di Usmate, residente in via Asiago, molto conosciuta in paese. L’incursione dei ladri è avvenuta tra le 17 e le 19 di sabato 11 febbraio. E probabilmente non è escluso che i malviventi abbiano seguito le mosse del padrone di casa, Gianluigi Sala, che proprio attorno alle 17 era uscito per alcune commissioni. È stato al rientro, verso le 19 che Gianluigi e la moglie, Rosy Gariboldi, hanno avuto l’amara sorpresa: tutto l’appartamento messo a soqquadro, i cassetti svuotati, ogni cosa, ogni suppellettile, tutto rivoltato alla ricerca di oggetti di valore, che per fortuna non vengono custoditi in casa.

Furto in casa: la ricostruzione dell’accaduto

Un infisso danneggiato dai ladri

I malviventi sono entrati dalla porta-finestra. Dopo essersi arrampicati al primo piano, hanno forzato i serramenti causando anche non pochi danni agli infissi, e una volta dentro hanno fatto scempio di ogni cosa. Per fortuna, a parte due anelli di scarso valore commerciale, se non affettivo, i ladruncoli hanno dovuto abbandonare il campo senza aver trovato nulla di loro gradimento. A Gianluigi Sala e Rosy Gariboldi, dopo aver superato lo choc per la sorpresa, non è rimasto altro che chiamare il 112 e quindi rimettere ordine in tutta la casa.