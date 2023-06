Concorezzo diventa tropicale: all’Acquaworld apre Tiki Bay

Concorezzo ora ha la sua vera spiaggia topicale. Si è tenuta infatti sabato 24 giugno la cerimonia di inaugurazione della Tiki Bay, la nuova area esterna di 10.000 metri quadrati di ispirazione polinesiana di Acquaworld. Al taglio del nastro sono intervenuto sono intervenuti oltre a Guido Zucchi, Ceo di Acquaworld, il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, Maurizio Lupi di Noi Moderati e presidente di Noi con l’Italia, con la Pozzolis Family – alias gli attori comici Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli con i due figli Giosuè e Olivia – e Gaudenzio Bonaldo Gregori, chairman e Ceo di Pillarstone.

Tiki Bay a Concorezzo: che cosa c’è

Come la Tiki Bay occupa 10mila metri quadrati e si sviluppa su un’area data in concessione dal comune e prima occupata da un campo da calcio. Al suo interno si possono trovare un nuovo playground acquatico, che comprende una vasca di quasi 1.000 metri quadrati con acqua a 20 centimetri pensato appositamente per tutte le famiglie con bambini nella fascia d’età 0-12 anni e una nuova, grande water tower, la “Maki Maki Tower”, con 6 nuovi scivoli.

L’apertura di Tiki Bay all’Acquaworld di Concorezzo

Di fronte alle splendide spiagge, spicca “Kaora”, un’area con altre 4 tipologie di scivoli: un mini “magic cone”, un mini boomerang e 2 scivoli con discese su gommoni doppi dedicati ai bambini a partire da 80 centimetri di altezza accompagnati dai genitori. A fare da cornice alle nuove attrazioni, una grande spiaggia da 1.500 metri quadrati di speciale sabbia bianca selezionata per non surriscaldarsi al sole. Ma anche ombrelloni in paglia, lettini, palme, un chiringuito in legno e un’area ad accesso ristretto con gazebi e vasche idromassaggio a uso esclusivo. Il tutto a tema polinesiano.

«Con questo ampliamento, Acquaworld potenzia l’offerta di divertimento per tutta la famiglia – ha spiegato Guido Zucchi -. L’apertura di Tiki Bay, infatti, aggiunge grande spazio disponibile all’aria aperta, dove grandi e piccini potranno concedersi momenti di divertimento e assoluto relax. Voglio per questo ringraziare l’amministrazione comunale di Concorezzo che fin da subito ha positivamente accolto e fattivamente contribuito a concludere questo progetto. Abbiamo piantato più di 3mila piante per creare questo ambiente tropicale e cercato di dare particolare cura negli elementi cercando di utilizzale materiali il più possibile naturali. I lavoro sono stati completati in pochissimo tempo se si pensa che il via è stato dato solamente il 15 marzo. Per questo un grande grazie va a tutte le imprese e i professionisti che hanno reso possibile tutto ciò».

L’apertura di Tiki Bay all’Acquaworld di Concorezzo

«È il classico esempio di collaborazione pubblico – privato che va a buon fine – le parole del sindaco Mauro Capitanio -. Acquaworld per Concorezzo, e non solo, significa servizi e anche attravitità del territorio. Significa avere un indotto a beneficio di tutta la comunità ma anche nuove opportunità occupazionali».