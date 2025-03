Proseguono i lavori per portare la banda larga in tutta Concorezzo. Nei giorni scorsi sono stati annunciati nuovi interventi in programma per il progetto di espansione della fibra ottica. Se nel 2024 i lavori avevano interessato un totale di 88 vie, distribuite su tutti i quartieri della città, dalle zone centrali alle aree periferiche, nel 2025 i cantieri sorgeranno in altre 55 vie di Concorezzo. Gli interventi già effettuati e quelli che prenderanno il via nei prossimi mesi arriveranno a garantire connessioni fino a 1 Gigabit al secondo.

Concorezzo a banda larga: lavori previsti in altre 55 vie del paese, obiettivo coprire tutto il territorio

«Grazie a questo piano – spiegano dall’amministrazione – Concorezzo sta procedendo con la posa di una fibra ottica più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit. I lavori sono stati organizzati, in accordo con il comune, utilizzando, dove possibile, i sottoservizi già esistenti».

«La posa della fibra – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio – rappresenta un’importante iniziativa per migliorare la connettività e garantire a cittadini e imprese di beneficiare di una connessione internet ultraveloce, essenziale per le esigenze quotidiane, il lavoro a distanza, l’istruzione e i servizi on line. La fibra ottica rappresenta un passo in avanti per Concorezzo. Questa tecnologia rende di fatto la città ancora più connessa e competitiva. In questo processo di innovazione abbiamo dato priorità alle scuole, certi della necessità di garantire ai nostri studenti servizi digitali ottimali».

L’assessore alle Opere pubbliche Walter Magni annuncia inoltre che il piano potrebbe anche implementare nel corso dell’anno con l’aggiunta di altre vie alle 55 già previste: «I lavori non sono ancora terminati – ha precisato Magni – Per il 2025 sono previste ulteriori estensioni della rete con l’obiettivo di coprire l’intero territorio comunale. Al momento per il 2025 sono in programma i lavori in capo a Fibercop e MyNet».

Concorezzo a banda larga: lavori previsti in altre 55 vie del paese, attenzione alla questione del ripristino

Il sindaco aggiunge inoltre che particolare attenzione verrà posta sulla questione del ripristino. Come in altri comuni molto spesso l’intervento ha lasciato importanti cicatrici sul manto stradale delle vie interessate dai lavori: «Stiamo monitorando la cosa – spiega ancora Capitanio – Al momento si stanno aprendo delle discussioni a livello normativo per fare in modo che quando vengono effettuati questi lavori i comuni possano introitare degli oneri utili a ripristinare in maniera decorosa la situazione. La fibra è un’infrastruttura primaria, e bisogna realizzarla nonostante i relativi disagi. Se ci vengono messi a disposizione dei fondi per le strade è decisamente meglio».