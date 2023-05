Clamoroso ad Arcore: Bono toglie le deleghe all’assessore Tozzi

Clamoroso ad Arcore. Il sindaco Maurizio Bono ha tolto le deleghe all’assessore e vicesindaco Pino Tozzi. A comunicare la revoca dell’incarico all’ormai ex assessore a Polizia Locale, Protezione Civile e Trasporto e Viabilità è stata la stessa amministrazione attraverso un breve comunicato. A spiegare le ragioni di questo inatteso provvedimento è stato lo stesso primo cittadino che ha assunto temporaneamente le deleghe di Tozzi.

Clamoroso ad Arcore: “Tozzi disallineato alla giunta”

“Ringrazio il vicesindaco per il lavoro svolto sino ad ora – commenta Bono – e formulo i migliori auguri per il futuro. La decisione si è resa necessaria a causa del forte disallineamento dell’ex assessore con la linea politica della Giunta impegnata a portare avanti le diverse e complesse progettualità ormai non più rinviabili nell’interesse dei cittadini arcoresi”.