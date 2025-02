Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 27 febbraio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 27 febbraio 2025: in apertura

In apertura di giornale e in primo piano c’è una guerra all’ultimo carrello della spesa. Coop Lombardia ha deciso di rivolgersi al Tar per impedire che in città nascano altri due supermercati. Il colosso della grande distribuzione ha chiesto alla magistratura amministrativa di annullare un piano attuativo approvato dalla giunta Pilotto che prevede lungo viale Stucchi l’apertura di due supermercati da 1.100 e 1.400 metri quadrati. Secondo la tesi di Coop si tratterebbe di fatto di un ipermercato, mentre il Comune ribatte che saranno due punti vendita separati e comunque non in diretta concorrenza con il marchio ricorrente. La vicenda sarà dunque decisa dai giudici regionali. L’area è quella dell’ex fiera, venduta dal municipio per 5 milioni di euro e che durante la pandemia era stata trasformata in hub.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 27 febbraio 2025: le altre notizie

La cronaca nera: c’è Monza al centro dell’operazione antidroga contro ‘ndrangheta e ‘ndrine. Con un boss che guidava i traffici dai domiciliari in Brianza e il deposito a San Fruttuoso.

Poi sette milioni di buone ragioni, piazza Trento cita la Città metropolitana: ancora carte bollate. Questa volta però è il Comune di Monza a muoversi per provare a recuperare un credito di 6.871.354,51 euro legato alla organizzazione delle linee del trasporto pubblico che da molti anni vanta nei confronti della Città metropolitana.

E la saga tra Comune e Forti e Liberi di nuovo ai ferri corti, il municipio incassa una fetta di fideiussione; tra sport e società c’è l’angolo di Sri Lanka nel cricket club in via Gallarana.

Infine l’Ac Monza, che ha perso anche a Roma e si avvicina sempre più alla Serie B in quella che sembra una lenta agonia.