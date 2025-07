Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 24 luglio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 24 luglio 2025: la prima pagina

Prima pagina il Cittadino giovedì 23 luglio 2025

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 24 luglio 2025: le notizie

Ragazzini, anche minorenni, che prendono di mira un quartiere di Monza rubando e poi scappando alle forze dell’ordine. È successo in zona ospedale, a un locale e alle sedi di associazioni, e la fuga della spedizione estiva è finita in Questura dove sono finiti in otto, fra cui cinque minorenni riconsegnati ai genitori.

Ma non ci sono solo i giovani “dannati”, c’è anche il fenomeno dei furti che è sempre più percepito tanto che in città si stanno diffondendo le ronde. Se ne parla nel primo piano del Cittadino in edicola giovedì 24 luglio 2025.

E si racconta anche il secondo tempo in consiglio comunale della vicenda che ha coinvolto la presidente dell’aula Bertola e la consigliera Sassoli, dopo l’insulto della scorsa settimana.

Ci sono poi le aziende storiche riconosciute da Regione Lombardia: in provincia sono 61, a Monza nove e in edicola si racconta quali sono e perché si sono meritate la “lode”.

E poi si torna a parlare di Unesco con il via libera del consiglio provinciale al protocollo con la Reggia per la candidatura. Ma servono almeno dieci anni.

In sport una panoramica delle ambizioni monzesi nei campionati minori di calcio. E l’arrivo in città della nuova proprietà statunitense dell’Ac Monza.