Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 15 maggio 2025

Cosa c'è sul Cittadino di giovedì 15 maggio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale.

C’è il futuro del Consorzio Villa reale e Parco in primo piano e in apertura del Cittadino in edicola: quali sono le ipotesi di gestione del patrimonio monzese dopo il 2029? È iniziato il confronto, e vince l’ipotesi Fondazione.

In cronaca il bilancio del Nucleo tutela patrimonio artistico dei carabinieri per un’arte che è sempre più a rischio. Nelle cronache cittadine la nomina Farmacom, l’addio all’alpinista e accademico del Cai Gianni Arcari, l’arteterapia alla Rsa che affonda le radici nell’antica tradizione della tessitura, i primi 80 anni di Libero Galimberti, papà del Ronin.

Infine il Monza: si è evitata l’onta, ma il rammarico resta. Soprattutto perché, come aveva scritto a suo tempo Adriano Galliani, sarebbero dabbreo bastati 25 punti per raggiungere la salvezza in Serie A.