Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 13 marzo 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 13 marzo 2025: la prima pagina

Cittadino PRIMA Monza 13 marzo

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 13 marzo 2025: le notizie

Monza è sempre più blu: si allargano i parcheggi a pagamento, spariscono quelli “bianchi” in zona Boschetti. La sosta gratis è in estinzione. Poi la cronaca e il ritorno sul territorio delle sette: quando il lavaggio del cervello è a scopo di truffa per ripulire i più deboli.

I treni merci sono delle vere lumache e la Svizzera chiede il potenziamento della Monza – Chiasso e il completamento del progetto AlpTransit.

E in tema di trasporti: Pedemontana, la rasoiata sulla Brianza che adesso si vede. In edicola un approfondimento sulla autostrada a otto corsie in arrivo da ovest a est.

Infine il caso di un montascale della scuola rotto da mesi: alunna costretta a pranzare da sola in aula.