Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 12 giugno 2025

È boom di affitti brevi e Monza non fa eccezione. L’offerta è ampia, almeno a scorrere fra le pagine virtuali di Airbnb, una delle piattaforme più gettonate e affidabili. Ce n’è per tutti i gusti, per tutte le durate (dal giorno singolo al weekend alla settimana e più) ma soprattutto per tutte le tasche, anche per i super ricchi con offerte da svariate migliaia di euro al giorno. Ma se cercate per i giorni del Gp d’Italia, allora è meglio sbrigarsi perché quei giorni di settembre sono già pieni.

E c’è un altro mercato che va forte online. Fiorente sì, ma anche completamente fuori legge o nella maggior parte dei casi potenzialmente truffaldino. È quello delle reliquie. Il Cittadino ha svolto un’inchiesta scoprendo che si trova di tutto.

In cronaca la convocazione a Roma da Salvini per il sindaco Pilotto per il prolungamento della metropolitana M5, la denuncia contro ignoti per l’imbrattamento dell’arengario, gli street tutor nelle strade della movida, l’intervista al neo presidente di Assolombarda MB, l’arrivo sulla panchina del Monza del nuovo mister Paolo Bianco.

