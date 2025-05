Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 1 maggio 2025

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 1 maggio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Brianza terra di “sciuri”: medaglia di bronzo per i redditi. Alla fine di marzo uno studio di Unioncamere – Centro Studi Guglielmo Tagliacarne ha certificato che la provincia di Monza e Brianza è la terza più ricca dell’intera nazione. Si tratta del reddito disponibile medio: quello cioè che rimane una volta che sono state pagate le tasse. Milano ha un reddito medio di 34.885,270 euro, Bolzano di 31.159,700, a Monza e Brianza 29.452,140. In edicola l’analisi di questi numeri.

L’ex caserma della Finanza? Diventerà una casa di lusso. Svelato il futuro – sette appartamenti – di villa Crivelli Mesmer che fino al 2020, e per molti anni prima, ha ospitato le Fiamme Gialle.

A dare l’addio al Papa c’erano 150 ragazzi di Monza: i ragazzi provenienti dagli oratori di Monza erano tra le decine di migliaia di persone che sabato 26 aprile hanno partecipato al funerale di papa Francesco celebrato in piazza San Pietro. Nella capitale per il Giubileo degli adolescenti, si sono trovati al centro di un altro momento storico.

Piazza Cambiaghi tirata a nuovo, ma con i soliti vecchi problemi. È stata tirata a lucido, soprattutto in occasione del 25 aprile e del concerto dei Modena City Ramblers dopo l’operazione di restyling, ma, finita la festa, soprattutto in termini di frequentazioni poco è cambiato. A parlarne è il comitato dei residenti che oramai ha fatto il callo all’occupazione perenne della piazza da parte di senza fissa dimora e, spesso, persone con evidenti problemi di alcol.

E poi la classe politica fotografata attraverso i titoli di studio; la cronaca nera con l’ondata di arresti di baby pusher smascherati dall’indagine scattata dopo il ricovero in ospedale di una diciassettenne; la cronaca cittadina con l’avanzata delle strisce blu dei parcheggi a pagamento; l’Ac Monza che, ormai retrocesso, è al centro di nuove voci di vendita.