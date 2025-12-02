Un nuovo passo avanti a Cesano Maderno verso il risultato finale: la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della passerella ciclopedonale che permetterà di superare la ferrovia all’altezza di corso Libertà. Dopo il benestare degli uffici, che hanno dovuto fare tutte le valutazioni e tutte le verifiche relative al progetto presentato da Ferrovienord, ora è arrivato anche il via libera da parte del sindaco Gianpiero Bocca e dei suoi assessori.

Cesano Maderno: c’è il progetto esecutivo del ponte ciclopedonale sulla ferrovia, mancano affidamento e avvio dei lavori

Il progetto, formalmente, è in capo a Ferrovienord in virtù dell’incarico quasi cinquantennale ricevuto dalla regione Lombardia per la realizzazione, l’esercizio e la gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale. L’amministrazione comunale, dopo aver dato il via all’iter per la realizzazione della nuova biblioteca civica nell’area della ex Trancia, aveva avviato i colloqui con Ferrovienord per arrivare alla realizzazione della passerella, con lo scopo di rendere possibile il raggiungimento in sicurezza del nuovo centro di cultura cittadino.

Non solo la richiesta per l’esecuzione dei lavori: l’amministrazione comunale aveva anche manifestato la disponibilità a finanziare l’opera con un investimento di 2,25 milioni. Ferrovienord si era dichiarata favorevole e aveva dato avvio a tutto l’iter che porta alla realizzazione di questi progetti complessi. Prima di tutto lo studio di fattibilità, che era stato approvato dal Comune, per poter mettere mano al progetto definitivo ed esecutivo nell’intento di appaltare i lavori.

Da allora, da quei primi contatti, sono passati più di due anni e mezzo. Non è un lavoro pubblico come tanti altri, perché la sua esecuzione coinvolge numerosi enti e gestori di servizi e sottoservizi, aspetti che richiedono un lungo ed accurato iter documentale, per giungere alla definizione del progetto. Si è però arrivati alle battute finali. Ora manca soltanto l’affidamento dei lavori e l’avvio vero e proprio del cantiere. Nel frattempo l’amministrazione comunale ha già rivelato l’immagine di quello che sarà il risultato finale.

Cesano Maderno: c’è il progetto esecutivo del ponte ciclopedonale sulla ferrovia, lavori nel 2026

Sorgerà dunque un sovrappasso di architettura moderna, una passerella scoperta di 42 metri capace di connettersi con il patrimonio paesaggistico e storico circostante, in cui vengono elevati gli standard di sicurezza (anche grazie alla creazione di una nuova illuminazione) e garantita l’accessibilità per l’utenza fragile attraverso la realizzazione degli ascensori esterni che aiutando a raggiunge il percorso di attraversamento.

La passerella ha una enorme importanza strategica. Al di là di tutte le questioni di sicurezza (tutt’altro che trascurabili), consentirà il comodo raggiungimento della nuova biblioteca e, più in generale, permetterà di rilanciare la parte ovest della città, in questi anni penalizzata dalle difficoltà dovute all’attraversamento della ferrovia. La realizzazione della passerella avverrà nel corso del 2026.