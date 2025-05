Carnate, litigano nell’edificio occupato abusivamente: sette denunciati

Si sono messi a litigare su come utilizzare gli spazi di un immobile occupato abusivamente. Le urla hanno indotto qualcuno a chiamare il 112 facendo intervenite i carabinieri della Stazione di Bernareggio insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vimercate. Nell’edificio, nei pressi di piazza Pio XII, a Carnate, i militari hanno trovato sette persone, tutte di origine marocchina, tra i 23 e i 29 anni senza fissa dimora.

Carnate: i sette hanno occupato un edificio pignorato

I sette sono stati denunciati in stato di libertà per invasione di terreni o edifici. L’immobile in questione, dicono dall’Arma, è “sottoposto a pignoramento e affidato a custode giudiziario”. Secondo quanto ricostruito i contrasti tra gli inquilini abusivi sarebbero scaturiti proprio dall’occupazione degli spazi interni all’edificio. Due avrebbero minacciato un terzo presente con un oggetto contundente sottraendogli una banconota da 10 euro.

Carnate, due accusati anche di rapina e detenzione di droga

I due, immediatamente individuati, sono stati trovati in possesso di una modica quantità di hashish e sono stati quindi anche denunciati per rapina e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Tutti i sette identificati sono già noti alle Forze dell’Ordine. Nei confronti di sei di loro, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per l’espulsione dall’Italia.