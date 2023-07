Carate Brianza: attacco di gelosia, caccia gli amici di casa e sequestra e picchia la fidanzata

Ha improvvisamente cacciato di casa una coppia di amici che aveva invitato a pranzo e se la sarebbe presa con la sua ragazza, picchiandola violentemente dopo essersi barricato nella abitazione. A salvarla e porre fine alla situazione ci hanno pensato i carabinieri della Compagnia di Seregno. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi a Carate Brianza. La coppia si frequentava da qualche mese e l’uomo, un 29enne, negli ultimi tempi avrebbe più volte manifestato episodi di rabbia e violenza.

Carate Brianza: schiaffi, pugni e insulti alla fidanzata

A fare scattare la scintilla, durante un pranzo a base di pizza con una coppia di amici, sarebbe stato un momento di gelosia, un paio di occhiali prestati da un amico che la fidanzata 26enne aveva con sé. Il 29enne ha quindi cacciato gli amici e l’avrebbe aggredita con schiaffi, pugni e tirate di capelli e ricoprendola di insulti e versandole bottiglie di tè in testa. La urla hanno attirato anche i vicini di casa che, insieme alla coppia di amici, hanno chiamato il 112.

Carate Brianza: con un taglierino minaccia i carabinieri poi l’arresto

Nonostante l’arrivo dei carabinieri il 29enne avrebbe proseguito afferrando anche un taglierino e minacciando i militari. Avrebbe detto loro: “voi non sapete con chi avete a che fare, io sono metà calabrese e metà siciliano“. Ed è proprio partendo da quelle minacce che i due carabinieri sono riusciti ad avviare un dialogo e, gradualmente, a far calmare il giovane che a un certo punto ha consentito alla 26enne di uscire ed è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato per sequestro di persona. Da una perquisizione nell’abitazione è stata scoperta una piccola serra, verosimilmente di marijuana: le piante sono state sequestrate per le analisi di laboratorio.

Durante il processo per direttissima a Monza è stato convalidato l’arresto con conferma dell’esigenza cautelare nei confronti dell’uomo.