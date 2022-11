Carate Brianza: appello con ricompensa per la bici rubata ad Agliate

Sarebbe dovuto essere un fine settimana all’insegna delle bellezze della Brianza. Ma, a una famiglia del Piemonte ha riservato una spiacevole sorpresa. Raffaella Cegna, architetto e giornalista, sabato scorso, nel pomeriggio si trovava con la famiglia alla basilica di Agliate. Mamma e papà appassionati di cicloturismo, con un bimbo di un anno, stavano visitando il complesso romanico e avevano appoggiato una delle biciclette, una “gravel”, fuori dalla chiesa. La seconda invece è di quelle con il carrello per il trasporto dei bimbi. Nel giro di pochissimi minuti, il tempo di qualche fotografia, era sparita.

Bruttissimo colpo per Raffaella e la famiglia che era partita dal Piemonte, arrivando a Monza in treno. Da qui, con la bicicletta, hanno percorso la ciclabile Monza-Erba.

Carate Brianza, bici rubata ad Agliate: «In un attimo è sparita, speriamo di poterla ritrovare»

«In bicicletta abbiamo girato moltissimi paesi, davvero ovunque – ha spiegato Raffaella – Eravamo in Brianza per un fine settimana. Giunti alle ore 15.30 alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Carate Brianza, nella frazione di Agliate, mentre visitavamo il battistero, in un attimo la bici appoggiata fuori è sparita. Non c’era nessuno né prima né dopo. Forse qualcuno ci ha visti e ci ha controllati. Non lo sappiamo. La bici ha un grandissimo valore affettivo per noi, ha tanti anni e tante componenti raccolte e montate in modo personalizzato. Speriamo di poterla ritrovare. Chiunque la veda o sappia del furto me lo può segnalare perché la rivogliamo. Si offre una ricompensa di 800 euro a chi ci ridarà la bici integra, anche in modo anonimo».

Carate Brianza, bici rubata ad Agliate: per la restituzione

Nel momento in cui la bicicletta è stata rubata, aveva legata una borraccia verde e una borsa da manubrio viola e fucsia. Per la restituzione è possibile contattare la donna, contattandola sui social o attraverso la redazione del CittadinoMb.