Capodanno all’Autodromo di Monza, gli organizzatori: “Documentazione depositata e niente fuochi d’artificio”

Dagli organizzatori del primo “Capodanno in Autodromo”, a Monza, nell’hospitality building dell’impianto, arrivano alcune risposte alle perplessità sollevate dal sindaco e presidente del Consorzio Paolo Pilotto – che ha detto di non essere stato informato dell’evento e che non sarebbe stata presentata all’Ufficio comunale per le Attività produttive la documentazione necessaria per organizzare attività alla presenza di pubblico – e dal Comitato per il parco (che ha annunciato la richiesta di spiegazioni al sindaco e alla Soprintendenza in quanto si tratterebbe “di eventi contrari a quanto stabilisce la cessione del parco del 1996 in cui i comuni di Monza e Milano si sono impegnati alla salvaguardia e alla valorizzazione”).

Capodanno all’Autodromo di Monza: “L’evento nell’hospitality e niente spettacolo pirotecnico”

L’organizzazione dice invece che la richiesta: “è stata depositata nei tempi prestabiliti come da accordi con lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune” e che l’evento “si svolgerà all’interno del building” dell’impianto e così anche il successivo dj-set che “non sarà in pit lane ma sempre dentro l’hospitality, chiamata la sala del party stage pit lane”. Infine arriva la precisazione che “durante l’evento non verranno eseguiti spettacoli pirotecnici”.

Sui social si parla di una notte esclusiva “in cui motori, luci e musica si fondono in un grande Gran galà di Capodanno pensato per un pubblico adulto, elegante e amante delle esperienze uniche”. Prevista una cena di gala servita nella sala dinner & brindisi (biglietti a 150 euro). La sala party prevede invece musica dal vivo, dj set, performer e animazione. Dopo il countdown, i riflettori si accenderanno su Alex Neri, guest dj d’eccezione, pronto a trasformare l’hospitality in una dancefloor “con possibilità di tavoli e salotti riservati con servizio bottiglia dedicato”. Disponibile anche un parcheggio interno.