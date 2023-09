Brugherio, ruba materiale edile e chiede il “riscatto” per restituirlo: arrestato per estorsione

Avrebbe trafugato materiale edile dal cantiere di Brugherio nel quale lavorava da qualche giorno e chiesto al titolare 500 euro per restituirlo minacciando ritorsioni in caso contrario. Nei giorni scorsi, a Milano, i Carabinieri della Compagnia di Monza hanno arrestato in flagranza per estorsione il presunto responsabile, un 43enne originario del Milanese.

Secondo quanto ricostruito l’uomo aveva cominciato a lavorare da qualche giorno nel cantiere dopo aver risposto a un annuncio pubblicato da una ditta di Milano che cercava manovali. Dopo qualche giorno avrebbe trafugato materiale per un valore di circa 5mila euro chiedendo poi il “riscatto” al datore di lavoro.

Il video diffuso dal Carabinieri

Brugherio, i carabinieri all’appuntamento per lo scambio

La vittima si è rivolta ai carabinieri che hanno predisposto un servizio in borghese di osservazione e pedinamento e localizzato il luogo, un appartamento di Milano, dove la vittima avrebbe dovuto consegnare il denaro in cambio della refurtiva. Durante le fasi dello scambio i militari hanno bloccato l’indagato e un presunto complice, il proprietario dell’appartamento, un 46enne, denunciato per ricettazione. Il materiale edile asportato è stato restituito al legittimo proprietario. Il 43enne, su disposizione della Procura di Milano, è stato associato in casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.