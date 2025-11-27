Brugherio, i sindacati sulla riorganizzazione Candy: “Tutto procede secondo i termini”

“Le attività procedono nel rispetto dei termini stabiliti”. Si parla di Candy di Brugherio, le organizzazioni sindacali FIM CISL e FIOM CGIL hanno comunicato che mercoledì 26 novembre hanno incontrato la dirigenza della società “per una verifica complessiva sull’avanzamento dei lavori di riorganizzazione”. Tutto procede come previsto ma dal confronto, spiegano i sindacati nella nota: “sono tuttavia emerse alcune criticità relative all’utilizzo del Contratto di Solidarietà”.

Candy di Brugherio, ottenuta indennità per Contratto di solidarietà e definito il “valore politico del Premio di risultato”

Le stesse organizzazioni sindacali hanno quindi “richiesto e ottenuto” il riconoscimento “di una specifica indennità destinata ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno fatto un ricorso particolarmente significativo al Contratto di Solidarietà”. Definito infine il valore politico del Premio di Risultato (PDR) riferito all’ultimo semestre del 2025.