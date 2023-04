Bruciano le scrivanie nell’ex ospedale di Vimercate e arrivano i pompieri

Fiamme e fumo si levano dall’ex ospedale di Vimercate. Un piccolo rogo è scoppiato venerdì pomeriggio 14 aprile nel vecchio nosocomio in centro città per alcune scrivanie andate a fuoco al secondo piano .

Bruciano le scrivanie e l’intervento dei vigili del fuoco

Allertati immediatamente i vigili del fuoco della caserma locale che si sono portati sul posto per spegnere l’incendio insieme alle forze dell’ordine. Nel giro di pochi minuti il rogo è stato domato, anche se c’è da chiarire le cause dal momento che molto spesso quella struttura ormai abbandonata da oltre un decennio viene utilizzata da senzatetto come riparo.