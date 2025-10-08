Monza Cronaca

Bocce, torneo d’autunno alla Cascina del Sole: sfide, tifo e inclusione

Alla Cascina del Sole nel parco di Monza, tradizionale torneo d'Autunno di bocce organizzato dall'associazione pensionati. Ecco com'è andata.
Monza bocce Torneo autunno Cascina del sole
È stato Giampiero Balzarelli, presidente dell’associazione “Cascina del sole”, a vincere il torneo singolare di bocce “Festa d’autunno 2025”: secondo classificato Guadenzio Damaschi, al terzo posto Gennaro Pitardi. Organizzato alla bocciofila pensionati nel cuore del parco di Monza, il torneo ha coinvolto ventidue partecipanti: all’ultima sfida, in calendario il 30 settembre dopo oltre un mese di gare, hanno fatto seguito, il 2 ottobre, le premiazioni con l’assessore Egidio Riva.

Monza bocce Torneo autunno Cascina del sole vincitori
Bocce, torneo d’autunno alla Cascina del Sole: novità “Tiki Taka entra in campo”

Grazie al contributo di Fondazione MB, l’associazione ha organizzato anche un torneo di bocce inclusivo: “Tiki Taka entra in campo”, dedicato a persone con disabilità che hanno partecipato insieme agli educatori. È stata “una bella festa“, seguita dalla premiazione dei tre vincitori e dalla consegna di una medaglia ricordo per tutti i partecipanti.

Monza bocce Torneo autunno Cascina del sole premiato
Monza bocce Torneo autunno Cascina del sole coppa
