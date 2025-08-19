Biassono, auto contro moto: ferito 22enne in sella a uno scooter

Un giovane di 22 anni ha subito ferite al ginocchio e al bacino dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lunedì 18 agosto poco dopo le 13 in via porta d’Arnolfo, a Biassono. Per cause ancora da accertare, un’auto e una moto si sono scontrate. In sella a uno scooter, il 22enne ha avuto la peggio: dopo essere caduto, ha riportato traumi al ginocchio e al bacino ed è stato ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. Solo lievi contusioni per il 59enne alla guida della vettura. Sul posto sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale. I medici hanno soccorso il giovane e l’automobilista, mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

Biassono, auto contro moto: due anni fa un 16enne morì in moto e un 18enne rimase ferito

Due anni fa, sempre a Biassono, avvenne un altro incidente con giovani: due moto si scontrarono e un 16enne perse la vita, mentre un 18enne rimase ferito in modo grave. A essere coinvolto fu anche un automobilista, anch’esso giovane, di 24 anni. A poche ore di distanza si era verificato un altro incidente con un motociclista 30enne ferito in modo grave.