Uno strumento pensato per far conoscere meglio non solo la Greenway, ma anche il territorio di Besana in Brianza. È online il nuovo minisito dedicato alla Greenway, che offre ai cittadini e ai visitatori una mappa interattiva, itinerari suddivisi per chilometri, descrizioni dettagliate del percorso e tante informazioni utili per scoprire angoli meno noti della città. Lo ha annunciato il sindaco Emanuele Pozzoli, sottolineando l’obiettivo di rendere la Greenway sempre più accessibile, conosciuta e integrata nel tessuto urbano e sociale della città.

Greenway: le anticipazioni del sindaco Emanuele Pozzoli

Emanuele Pozzoli, sindaco di Besana in Brianza

«Anche se il percorso non è ancora completato in tutti i suoi tratti, oggi abbiamo uno strumento utile per far conoscere meglio la Greenway e, attraverso di essa, anche la nostra città», ha spiegato il sindaco. Il minisito, disponibile all’indirizzo greenwaybesanabrianza.com, raccoglie tutte le informazioni sul progetto, con mappe e tracciati divisi anche per chilometraggio, per permettere a ciascuno di scegliere l’itinerario più adatto. «La piattaforma offre il dettaglio del percorso, la descrizione del progetto e una selezione di itinerari, che si possono scegliere anche in base ai chilometri da percorrere. Inoltre, contiene approfondimenti sui principali beni paesaggistici, architettonici e culturali del territorio», ha aggiunto Pozzoli, ringraziando chi ha contribuito alla realizzazione. «Desidero ringraziare Angelo Viganò, presidente della Pro Loco, per i suggerimenti e i consigli che ci ha fornito durante lo sviluppo del progetto».

Greenway: spazio alle fotografie storiche del territorio

Il minisito valorizza anche i servizi che costeggiano o si trovano in prossimità del tracciato: «Ci sono indicazioni su ristoranti, aziende agricole e altre realtà locali che si incontrano lungo il percorso». Tra gli elementi più originali della piattaforma, anche una sezione dedicata alla memoria storica della città. «Una vera chicca: le foto storiche di Besana». Il sito è pensato per essere aggiornato e migliorato nel tempo: «Non è ancora completo. Se i cittadini hanno suggerimenti o vogliono segnalarci cosa manca, siamo pronti ad ascoltarli e integrare nuovi contenuti». E la comunicazione non si fermerà al digitale. L’amministrazione prevede infatti anche l’installazione di una cartellonistica fisica che accompagnerà gli utenti lungo il tragitto, segnalando i punti d’interesse e raccontando il territorio. «Installeremo una cartellonistica specifica per il territorio, per far conoscere meglio le persone e le bellezze che stiamo valorizzando lungo il percorso». Infine, Pozzoli ha lasciato anche qualche anticipazione sul futuro: «All’interno del sito ci sono anche piccoli spoiler su quello che troveremo nei prossimi mesi lungo i “binari della Greenway”». Un progetto partecipato, che punta a intrecciare turismo sostenibile, cultura locale e qualità della vita, con uno sguardo rivolto al futuro e un forte radicamento nella comunità.