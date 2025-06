Bernareggio in apprensione, 85enne scomparso da 48 ore: per trovarlo si leva in volo un elicottero

Cresce l’apprensione, a Bernareggio, per Silvio Benvegnù, 85 anni, da sempre residente in paese. Da domenica mattina, 22 giugno, sono state attivate le unità cinofile dei Vigili del fuoco. Si è levato in volo anche un elicottero proveniente dalla base di Malpensa. L’uomo è scomparso da ormai 48 ore. Venerdì mattina, 20 giugno, è uscito di casa e non è più tornato. A complicare le ricerche, il fatto che si è allontanato senza documenti e senza cellulare.

Bernareggio in apprensione, scomparso 85enne: allestito un campo base per facilitare le ricerche

Da sabato 21 giugno sono iniziate ufficialmente le ricerche. Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia locale e protezione civile sono impegnati a tutto campo. Sul posto anche il sindaco di Bernareggio, Gianluca Piazza, che sta seguendo le operazioni insieme ad alcuni assessori e altri consiglieri comunali. Un campo base è stato allestito in via Brianza non lontano dall’abitazione e dal piazzale del supermercato Conad, in via Roma, dove è stato notato per l’ultima volta.

Le ricerche sono concentrate in particolare in una fitta località boschiva non lontano dalla casa in cui l’uomo abita con la moglie e il figlio, che si è unito pure lui alle ricerche. Un secondo gruppo di ricerca invece si sta concentrando lungo via Roma nei dintorni del supermercato Conad.