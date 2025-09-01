Bellusco e Vimercate piangono Pietro Usuelli, scomparso a 52 anni

La sua società ha pubblicato una galleria di foto sportive e spensierate, chi l’ha conosciuto ne ricorda in primo luogo l’educazione. Ci sono due comunità in lutto per la morte di Pietro Usuelli, scomparso a 52 anni: quella di Bellusco, dove viveva con la famiglia e dove lunedì 1 settembre verrà celebrato il funerale, e quella di Vimercate, dove lavorava nell’agenzia di famiglia in via Vittorio Emanuele e frequentava il mondo dello sport e delle associazioni.

Bellusco e Vimercate piangono Pietro Usuelli, il saluto della sua società sportiva

“Ciao Pietro – ha scritto la Polisportiva DiPo a corredo delle fotografie in tenuta da atleta al termine di una gara e di occasioni con gli amici – In questa giornata di fine agosto avremmo voluto scrive altro… tipo… con un giorno di ritardo… auguri Piero… ma invece ti salutiamo così. Ciao amico, Ciao campione, Ciao super sponsor, Ciao…“.

In tutte le immagini spicca il sorriso, spontaneo e gentile. Il tratto ricordato anche dai tanti, tra amici e clienti, che hanno lasciato un pensiero sui social. Il funerale è in programma lunedì 1 settembre alle 14 nella chiesa parrocchiale di Bellusco.