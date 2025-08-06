Beccati con le telecamere i vandali della bocciofila di Barlassina

Con la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza ed un’attenta indagine, la Polizia Locale di Barlassina è riuscita ad individuare i responsabili degli atti vandalici al centro polifunzionale di via Don Borghi. Si tratta di un gruppo di giovani che, nottetempo, aveva danneggiato la struttura e gli arredi urbani, lasciando sporcizia, avanzi di cibo, lattine, vetri e vasi di fiori rotti. Un gesto incivile che ha colpito un luogo prezioso per la nostra comunità, sede di diverse realtà associative, fortunatamente ben coperto dai nuovi occhi elettronici voluti dal comune.

La presa di posizione del comune

«Come amministrazione comunale», commenta l’assessore alla sicurezza Serena Ronzoni, «esprimiamo il nostro fermo disappunto per quanto accaduto, ma anche grande soddisfazione per l’efficacia dell’azione condotta dagli agenti, in particolare per l’impegno del responsabile dell’ufficio Giovanni Ranno, che ha dedicato molte ore alla visione delle immagini per individuare i colpevoli. La sicurezza dei nostri spazi pubblici e il rispetto per chi li vive ogni giorno sono una priorità. Continueremo a vigilare affinché simili episodi non si ripetano. Ogni telecamera installata rappresenta un passo avanti verso una città più sicura e rispettosa».