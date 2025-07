Un corteo per ribadire il no secco a Pedemontana. È quello che sabato 12 luglio, a partire dalle 16.30, attraverserà il territorio di Arcore, muovendo dalla stazione ferroviaria di piazza Durini a Bernate. L’appuntamento è stato pubblicizzato in particolare attraverso i social network ed ha attirato la curiosità di molti utenti.

Pedemontana: amministrazione comunale in campo per gestire l’evento

Il percorso interesserà la ex statale 36 e poi si attesterà ai cantieri già operativi di Pedemontana, il cui impatto ambientale è da mesi ormai oggetto di polemiche e contestazioni. L’amministrazione comunale, in coordinamento con la prefettura di Monza e Brianza, si è attivata per una gestione della viabilità e della sicurezza collettiva, tramite il personale della Polizia locale.

Pedemontana: previsti collegamenti con altre manifestazioni

Il programma della manifestazione contempla, una volta approdati ai cantieri, collegamenti con altre iniziative simili in calendario per la giornata di sabato 12 luglio, in primis quella fissata a Messina, in opposizione alla realizzazione del ponte sullo stretto.