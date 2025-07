Di piccole grandi discariche abusive ne devono avere viste tante anche ad Arcore, le forze dell’ordine. Ma questa probabilmente non se l’aspettavano: né per il luogo, né per il contenuto, vale a dire rifiuti speciali sanitari. Sono siringhe e provette con del sangue quelle che gli agenti di polizia locale arcoresi hanno trovato nella fioriera della chiesa di Sant’Eustorgio negli scorsi giorni.

Uno dei pali divelti ad Arcore

Arcore: trovati i vandali dei segnali stradali, sono due ragazzi

Ora gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risale agli autori del gesto, lo stesso sistema che ha permesso al comando, con la collaborazione della polizia stradale, di risalire agli autori di alcuni danneggiamenti registrati nelle strade arcoresi, come pali della segnaletica divelti. In tutto, atti vandalici per un migliaio di euro. Le indagini hanno permesso di individuare i colpevoli in due ragazzi, che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.