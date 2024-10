Si sono celebrati ad Arcore i funerali di Enrica Cereda. Sessantasette anni, se ne è andata mercoledì: era un volto molto conosciuto in paese per essere stata per anni impiegata nella segreteria dell’istituto comprensivo e punto di riferimento per studenti e famiglie negli uffici della scuola media in via Monginevro. Fin dalla fondazione è stata colonna anche del Gruppo di Protezione civile, in divisa d’ordinanza e voglia di fare.