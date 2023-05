Allerta gialla della Protezione civile per temporali su Monza e la Brianza

Allerta gialla per temporali nel nodo idraulico di Milano, che comprende anche la provincia di Monza e Brianza, dalle 21 di martedì 9 a mezzanotte di mercoledì 10 maggio. E’ stata diramata dalla Protezione Civile regionale con la previsione dalla serata di mercoledì di piogge in via di intensificazione sui settori occidentali, sia di pianura che di montagna “dove saranno possibili rovesci anche localmente intensi“.

Allerta gialla temporali, la situazione prevista

Per la giornata di giovedì 10 “persisteranno condizioni instabili con piogge diffuse su tutta la Regione da deboli a moderate nella notte e fino alle prime ore del mattino“. Dalla tarda mattinata invece le piogge dovrebbero divenire più intense e, dal pomeriggio, assumere anche carattere temporalesco “in particolare sui settori prealpini e di alta pianura occidentale“. A seguire, comunica ancora la protezione civile: “ci sarà una temporanea attenuazione delle piogge sui settori occidentali, mentre insisteranno deboli a tratti moderate sulla parte orientale e fascia prealpina“. Infine, “entro la serata si attende un progressivo esaurimento delle piogge a partire dai settori occidentali“.