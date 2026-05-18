A Monza e in altri sette comuni arriva “Stazioni Sicure”: pattuglie della Polizia locale anche di sera

Più sicurezza nelle aree esterne alle stazioni ferroviarie di Monza, Arcore, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso. Si tratta dell’obiettivo dell’accordo contenuto in una delibera approvata dalla giunta regionale lombarda su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa insieme agli omologhi Franco Lucente, deleghe ai Traporti e Mobilità sostenibile e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) con il coinvolgimento della Prefettura brianzola, che avrà compiti di coordinamento, del Compartimento Polizia ferroviaria Lombardia, Trenord e Ferrovie Nord e i Comuni interessati.

Il testo prevede uno stanziamento di 70.000 euro per intensificare i servizi straordinari di Polizia locale, soprattutto nelle ore serali. Gli agenti opereranno in coordinamento con il Centro operativo compartimentale della polizia ferroviaria della Lombardia. La finalità dell’accordo, valido per l’anno in corso, spiega la Regione: “potenzia gli interventi congiunti tra Forze dell’ordine nel territorio della provincia di Monza e Brianza”.

“Stazioni Sicure” a Monza e in Brianza: via libera al progetto della Regione

“Con il progetto ‘Stazioni Sicure’ – spiega l’assessore La Russa – continuiamo a investire sulla sicurezza e sul presidio del territorio, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e Forze dell’ordine. Dopo le esperienze già avviate con risultati positivi in altre province lombarde, per la prima volta estendiamo questo modello anche alla provincia di Monza e Brianza, coinvolgendo tutti i soggetti che operano nel sistema ferroviario. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai pendolari, soprattutto nelle aree esterne alle stazioni e nelle ore serali, contrastando episodi di vandalismo e situazioni di degrado attraverso una presenza più capillare delle Polizie locali“. “L’obiettivo è chiaro – ha aggiunto Lucente – mettere in campo ogni azione possibile per permettere ai cittadini di vivere in serenità e in piena sicurezza i loro viaggi“. “Questo accordo – spiega Terzi – rappresenta un ulteriore passo concreto verso un modello di sicurezza sempre più integrato e coordinato nei nodi ferroviari della Brianza, luoghi strategici per la mobilità quotidiana di migliaia di cittadini”.

Sull’accordo è intervenuto anche il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, il brianzolo Alessandro Corbetta: “Finalmente anche la provincia di Monza e Brianza beneficerà del progetto “Stazioni Sicure”, un’iniziativa che chiedevo personalmente da tempo per rafforzare i controlli nelle aree ferroviarie e aumentare la sicurezza di pendolari e cittadini”.