Uno scambio tra enti locali nell’ambito del progetto “Scambio Comune”, due giornate di confronto e formazione professionale al Comune di Monza promosse da Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) e Andigel (Associazione Nazionale dei Direttori Generali degli Enti Locali) per favorire la mobilità professionale e la condivisione di buone pratiche.

A Monza è ancora “Scambio Comune”: il lavoro dei due giorni

Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre il Comune ha accolto tre colleghi della Provincia di Oristano per l’approfondimento della contabilità economico patrimoniale ed analitica, attraverso l’integrazione dei software in uso, per la gestione delle diverse attività contabili prese in analisi nel progetto.

Dopo il benvenuto del sindaco Paolo Pilotto e dei dirigenti del Settore economico e finanziario e del Settore personale, la prima giornata ha visto momenti formativi e sessioni pratiche “sulla transizione dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale” in virtù della condivisione con la Provincia di Oristano dei medesimi software. Anche l’attenzione del Comune di Monza sull’integrazione sociale è stata condivisa, durante il momento conviviale del pranzo che si è svolto da PizzAut.

Comune Monza scambio Oristano

Nella seconda giornata invece focus sulla contabilità analitica e l’uso dei cruscotti interattivi, con a seguire la visita ad alcuni luoghi simbolo della città – palazzo dell’Arengario, Duomo e Musei Civici – e il pranzo alla Scuola Paolo Borsa, Azienda Speciale di Formazione del Comune di Monza, alla presenza del vicesindaco e assessore al Patrimonio Egidio Longoni. Il percorso si è poi concluso con la visita alla Villa Reale di Monza.

A Monza è ancora “Scambio Comune”: «Significa costruire una PA aperta ai miglioramenti»

«Lo spirito di sCAMBIO COMUNE – commenta il sindaco Paolo Pilotto – rappresenta al meglio il valore della collaborazione tra le amministrazioni pubbliche. Confrontarsi e condividere esperienze significa costruire una Pubblica Amministrazione aperta ai miglioramenti, competente e capace di innovare, ma anche più attenta alle persone e ai valori che contraddistinguono la nostra città».

A Monza è ancora “Scambio Comune”: il progetto del 2024

Monza aveva già partecipato al progetto nel 2024, ospitando dipendenti dei Comuni di Cinisello Balsamo, Pescara e Cesena, e inviando propri lavoratori all’Unione Reno Galliera e l’Unione dei Comuni della Valle del Savio.