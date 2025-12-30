Seveso apre le porte a Meda, Limbiate, Varedo, Cesano e Bovisio Masciago. E lo fa per un servizio di Polizia locale sempre più presente e capillare sul territorio. Con la discussione nell’ultima seduta di Consiglio comunale, la città approva la convenzione tra Comuni fino al 2027. L’iniziativa era partita nel 2021, solamente con Seveso e Meda, ma oggi i centri associati diventano addirittura sei.

Polizia locale: la soddisfazione dell’assessore Mastrandrea

Come ha specificato il comandante Roberto Curati durante la riunione, si tratta di un servizio che interesserà una popolazione di 160mila cittadini e il coinvolgimento di 105 agenti impegnati in servizi congiunti, con l’obiettivo di mettere in comune le forze e le strumentazioni per rafforzare l’efficacia delle attività di controllo, vigilanza e sicurezza nei territori coinvolti. «Questa convenzione», aggiunge l’assessore alla Polizia Locale Marco Mastrandrea, «rappresenta una scelta politica concreta e responsabile per rafforzare la sicurezza urbana attraverso la collaborazione istituzionale. Mettere in rete i comandi di Polizia locale significa garantire un presidio del territorio più efficace, ottimizzare le risorse e offrire risposte più tempestive ai cittadini. In questo percorso, le donne e gli uomini dell’ufficio sevesino sono una risorsa di cui questa amministrazione è fiera e alla quale sarà sempre al fianco, valorizzandone professionalità, impegno e spirito di squadra al servizio al territorio».