Rugby, Sei Nazioni femminile: le foto di Italia-Scozia, Locatelli suona la carica contro il Galles

Italia in Galles ilm 27 aprile per chiudere il Womens Six Nation 2024 con un sorriso. Nell’ultima in casa, allo Stadio Lanfranchi di Parma contro la Scozia, uno stop per 17-10 subito in rimonta sull’onda della maggior concretezza delle avversarie in mischia e touche. Scozia terza in classifica a 8 punti, con Irlanda e Italia che inseguono a 6, grazie al bonus difensivo conquistato dalle Azzurre: in Galles l’occasione di rialzarsi.

Rugby, Sei Nazioni femminile: «C’è tanta voglia di riscatto»

«Sicuramente la Scozia è migliorata tanto e ha sfruttato bene le occasioni che ha avuto, noi abbiamo fatto tanti errori invece – ha detto alla Fir la brianzola Isabella Locatelli, seconda e terza linea caponaghese delle Azzurre e del Colorno – Forse l’ansia della partita ha inciso, e perdere tanti palloni non ha aiutato e ha consentito alla Scozia di gestire meglio il match. C’è tanta voglia di riscatto. C’è un sentimento di rivalsa e la volontà di vincere la partita e arrivare più in alto possibile in classifica, anche se per il podio è difficile fare calcoli, quello verrà dopo. La cosa più importante adesso è giocare al meglio la nostra partita e provare a vincerla, poi si vedrà a che punto siamo arrivate».