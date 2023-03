Cronaca Monza, esercitazione Lambro 23: l’evacuazione di tre scuole del centro

Hanno preso i loro zaini e ordinatamente hanno abbandonato le loro aule per raggiungere i punti di sicurezza in caso di esondazione del Lambro. È andata in scena a Monza nel pomeriggio di venerdì 24 marzo la prima parte della maxi esercitazione di Protezione civile che sabato 25 coinvolge 15 comuni lungo l’asta del fiume.

Monza, esercitazione Lambro 23: le scuole coinvolte

In città l’esercitazione reale ha portato all’evacuazione delle tre scuole presenti nell’area di esondazione del Lambro in centro: Nido Centro (66 bimbi totali di cui 15 di 6-12 mesi 24 di 18-24 mesi), Materna Umberto I° (82 alunni), Elementare De Amicis (200 alunni circa ). Attivati 15 studenti delle scuole superiori Zucchi e Mosè Bianchi formate all’interno del progetto “Attivamente in Protezione Civile” in particolare nell’allestimento di una struttura temporanea di ricettività dei bambini della scuola De Amicis.