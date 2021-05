Ztl in via Bergamo a Monza, spazio ai dehors: i commenti

Spazio ai dehors in via Bergamo: da venerdì 7 maggio è tornata in vigore la ztl, decisa dal Comune anche per aiutare bar e ristoranti a rilanciarsi dopo il lungo stop per le restrizioni dell'emergenza sanitaria. Com'è andata la prima sera? Lo raccontano Alex Greco del Bar alla Stanga e Viviana Veronesi di Paulpetta e poi Floriana Venezia e Mauro Galbiati, dal punto di vista degli avventori. La ztl è in vigore da mercoledì a sabato dalle 18.30 alle 22; la domenica dalle 11 alle 22, con questa formula fino a quando saranno modificate le regole relative al coprifuoco e le norme di contenimento del contagio (servizio di Federica Fenaroli)