Villasanta: l'arcivescovo per gli 80 anni di Sant'Anastasia

«Gesù è il fondamento e la pietra angolare della Chiesa». È il messaggio dell’arcivescovo Mario Delpini che domenica 7 ottobre ha fatto visita alla comunità pastorale Madonna dell’Aiuto di Villasanta. L’alto prelato milanese ha presieduto la messa solenne delle 18 nella chiesa di Sant’Anastasia, che quest’anno festeggia il suo 80esimo anniversario della dedicazione alla santa patrona. A fare gli onori di casa il parroco don Alessandro Chiesa e tutti i preti della comunità villasantese, l’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Luca Ornago, le forze dell’ordine, i cittadini e le associazioni del territorio. Delpini ha chiesto inoltre alla comunità pastorale di pregare affinché i ragazzi scelgano la strada del seminario e si formino nuovi preti. Mentre don Alessandro ha sottolineato come secondo il consiglio di papa Francesco la comunità in questo mese di ottobre reciterà il Rosario ogni sera della settimana in un luogo diverso del paese.