Villa reale di Monza ancora chiusa dopo il lockdown: le interviste al presidio dei lavoratori

Martedì 8 settembre 2020, a sei anni dalla riapertura dopo i lavori di recupero non è stato un buon compleanno per la Villa Reale di Monza: nel pomeriggio è andata in scena la protesta dei lavoratori dipendenti di Nuova Villa reale che, corona in testa e torta, hanno voluto raccontare il limbo occupazionale in cui si trovano ormai da marzo.

Dopo il lockdown, il concessionario non ha mai aperto gli spazi che gli competono (mentre il Consorzio ha riaperto quasi subito a maggio le visite agli appartamenti reali, di sua competenza). I dipendenti di Nuova Villa reale sono stati prima in cassa integrazione e poi in ferie forzate. In mattinata incontro col sindaco Dario Allevi, ma la strada per loro sembra ancora lunga.

Federica Fenaroli

